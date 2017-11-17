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Проекты в области модернизации помогли «Норникелю» снизить воздействие на экологию Арктики

14:3217 ноября 2017Просмотров: 69

Проекты «Норникеля» по модернизации производства в Мурманской области, где расположена Кольская горно-металлургическая компания (ГМК), позволили существенно снизить воздействие на природу Заполярья, заявил  16 ноября начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК Александр Тюкин, сообщает ТАСС.

«Наша работа по охране окружающей среды давно уже переросла простую гонку за нормативами и лимитами, снижение выбросов и сбросов. Мы уже давно видим результат, ради которого вся эта работа и задумана. Мы видим отклик природы - рост популяций животных и растений, возвращение редких видов, восстановление растительных покровов и в целом восстановление экосистем», - сказал представитель компании на международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона: взгляд в будущее», открывшейся в четверг в Кировске Мурманской области.

В качестве примера он привел несколько крупных проектов, в которых модернизация связана не только с оптимизацией производства, но и с экологической составляющей. Так, обновление парка дробильного оборудования и оптимизация режимов обработки руды, в том числе применение новых эффективных реагентов, позволило существенно повысить извлечение цветных металлов в концентрат. Закрытие цеха обжига концентрата позволило полностью прекратить выброс диоксида серы от обжига в городе Заполярном.

Капитальный ремонт руднотермической печи в плавильном цехе позволил существенно сократить выбросы диоксида серы. В Мончегорске металлурги создали уникальный, единственный в стране цех по производству чистого электролитного кобальта. «Электролитный кобальт стоит значительно дороже кобальта в концентрате, и это существенный экономический эффект. Кроме того, запуск этой технологии привел к снижению объемов сброса загрязняющих веществ в природный водоем», - сказал Тюкин.

Также на Кольской ГМК построен участок утилизации солевого стока - отходов, возникающих при производстве никеля, что позволяет возвращать отходы производства в технологический процесс, а также выпускать их в виде товарных солей. «Этот проект чисто экологический, не направленный на получение прибыли, но в нем применены самые современные технологии энергосбережения», - отметил представитель ГМК. Самым крупным проектом Кольской является переход на производство никеля, а в перспективе и меди по технологии электроэкстракции. «Это на сегодняшний день наилучшая доступная в мире технология», - сказал Тюкин.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.

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