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Прогноз погоды по Мурманской области на 18 ноября

12:4617 ноября 2017Просмотров: 95

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на юге области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, ночью на севере области юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днем -3-8°, на западе местами до -13°. Гололедица.

Прогноз погоды на 18 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-9..-11

-5..-7

небольшой снег 

небольшой снег

Умба

  -6..-8

 -3..-5

временами снег

снег

Полярные Зори

-9..-11

-5..-7

без осадков

небольшой снег

Апатиты

-11..-13

-7..-9

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-11..-13

-9..-11

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-12..-14

-7..-9

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-11..-13

-5..-7

без осадков

небольшой снег

Ловозеро

-9..-11

-5..-7

без осадков

небольшой снег

Оленегорск

-9..-11

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-7..-9

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Заполярный

-8..-10

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Североморск

-7..-9

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-8..-10

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 18 ноября

Температура воздуха

утром  -8..-10

днем -4..-6

вечером -7..-9

Осадки

небольшой снег

небольшой снег 

небольшой снег 
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