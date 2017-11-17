Прогноз погоды по Мурманской области на 18 ноября

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на юге области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, ночью на севере области юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днем -3-8°, на западе местами до -13°. Гололедица.
Прогноз погоды на 18 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-9..-11
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-6..-8
|
-3..-5
|
временами снег
|
снег
|
Полярные Зори
|
-9..-11
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-11..-13
|
-7..-9
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-11..-13
|
-9..-11
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-12..-14
|
-7..-9
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-11..-13
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-9..-11
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-9..-11
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-7..-9
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-8..-10
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-7..-9
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-8..-10
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 18 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -8..-10
|
днем -4..-6
|
вечером -7..-9
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег