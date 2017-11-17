Прогноз погоды по Мурманской области на 18 ноября

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на юге области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, ночью на севере области юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днем -3-8°, на западе местами до -13°. Гололедица.

Прогноз погоды на 18 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -9..-11 -5..-7 небольшой снег небольшой снег Умба -6..-8 -3..-5 временами снег снег Полярные Зори -9..-11 -5..-7 без осадков небольшой снег Апатиты -11..-13 -7..-9 небольшой снег небольшой снег Кировск -11..-13 -9..-11 небольшой снег небольшой снег Ковдор -12..-14 -7..-9 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -11..-13 -5..-7 без осадков небольшой снег Ловозеро -9..-11 -5..-7 без осадков небольшой снег Оленегорск -9..-11 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Никель -7..-9 -4..-6 без осадков небольшой снег Заполярный -8..-10 -4..-6 без осадков небольшой снег Североморск -7..-9 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Мурманск -8..-10 -4..-6 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 18 ноября