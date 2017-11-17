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Сегодня участковые полиции отмечают свой профессиональный праздник

12:5017 ноября 2017Просмотров: 79

Его истоки берут начало с 17 ноября 1923 года, когда Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю.

Об этом сообщает "Медиа Центр". 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню участкового уполномоченного полиции, пройдут во всех подразделениях органов внутренних дел.

По информации УМВД, в России на одного участкового в среднем приходится три тысяч человек населения. В отдельных случаях — пять тысяч. Сегодня в системе МВД России служат более 48 тысяч участковых уполномоченных полиции.

К профессиональному празднику был приурочен конкурс «Народный участковый». Его итоги подведут в понедельник, 20 ноября.

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