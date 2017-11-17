«Сто байт одиночества». Спектакль о проблеме поколений прошел в минувшую пятницу в городской библиотеке

«Сто байт одиночества». В центральной городской библиотеке прошел спектакль клуба авторской песни «Гравицапа». В нем приняли участие также инвалиды из местного дома-интерната. О чем постановка, и как ее встретили зрители, расскажут наши корреспонденты.

Свободных мест практически нет, в зале уютно, совсем по-домашнему. Песни под гитару, стихи и непривычное сочетание поколений на импровизированной сцене. Но оно оправдано - спектакль о вечной проблеме отцов и детей. Собрание беспокойных бабушек обсуждает своих внучат. Неудачная первая любовь, нежелание общаться со старшими, зависимость от соцсетей… Бабушки изобретают хитрые способы помочь, которые молодежь не всегда принимает. Но в процессе этого взаимодействия происходит главное - сближение двух поколений.



Яна Евдокимова, педагог клуба авторской песни «Гравицапа»: «Эта идея давным-давно витала, у нас очень много совместных концертов, у нас есть свой собственный маленький клуб, где мы приходим, встречаемся с домом престарелых, поем песни. И вот появилась такая идея сделать спектакль совместный. И это очень классно, когда молодежь со старшими. Мне кажется это интересная идея и задумка, интересно и молодежи посмотреть на себя со стороны, и старшим понять молодежь собственно».

Встречи с домом престарелых у ребят проходят регулярно, раз в месяц. Но перед спектаклем встречались чаще - нужно было друг к другу привыкнуть.



Яна Евдокимова, педагог клуба авторской песни «Гравицапа»: «Ну, сначала у нас были притирки с бабушками, потому что кому-то не нравилось что-то и так далее, но мы все отредактировали, и, собственно, все всегда с удовольствием идут и слушать вместе с нами песни, когда мы встречаемся в доме престарелых, и, естественно, участвовать в спектакле».

Самые душевные моменты спектакля - совместные песни бабушек и молодежи. Звучат и всем известные, давно полюбившиеся композиции, и авторские новинки. Музыкальные номера ставят педагоги клуба. Кстати, чтобы стать его участником, совершенно необязательно иметь музыкальное образование. Прийти может каждый, главное - желание петь и творить добрые дела.



Алексей Гришкин, педагог клуба авторской песни «Гравицапа»: «Каждая бабушка, каждый дедушка - это огромная история за их плечами, это колоссальный опыт. На самом деле очень интересно. Все мы люди, они тоже когда-то были молодежью, молодыми. И вот мы сейчас молодежь, и нам очень важно перенять тот опыт, чтобы жить как-то правильнее».

Спектакль длился час. К концу главная цель была достигнута. Недопонимания устранены, внуки решают обращать больше внимания на своих бабушек, те, в свою очередь, обещают меньше ворчать и приобщаться к молодежным реалиям. В этот вечер каждый имел возможность почувствовать себя нужным.