Технологическое переоснащение производств и его влияние на Арктику обсудили в Кировске

В Кировске учёные, представители власти и крупнейших промышленных компаний региона обсудили технологическое переоснащение производств и влияние этого процесса на экологическое равновесие в Арктике

В Кировске учёные, представители власти и крупнейших промышленных компаний региона обсудили технологическое переоснащение производств и влияние этого процесса на экологическое равновесие в Арктике.

В самом начале выпуска об одном из важнейших событий шестой Мурманской международной деловой недели. В Кировске учёные, представители власти и крупнейших промышленных компаний региона обсудили технологическое переоснащение производств и влияние этого процесса на экологическое равновесие в Арктике.

Открывая пленарное заседание седьмой международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: Взгляд в будущее», первый заместитель губернатора поблагодарил горно-промышленные компании за поддержку экономики области в момент так называемого постштокмановского синдрома.

Пять лет назад, напомнил Алексей Тюкавин, стало известно, что «Штокман» - проект, на который возлагались большие надежды по развитию региона, будет отложен на неопределённое время.



Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Область без Штокмана не умрёт, будет развиваться дальше. И «Апатит» и «Ковдорский ГОК» и «Кольская ГМК» и все остальные демонстрируют, как сейчас можно говорить, устойчивое развитие. Демонстрируют наличие перспективы существования и развития предприятий. И формируют, по сути дела, бюджет Мурманской области».



Проект федерального закона «О развитии Арктической зоны», в которую входит и Мурманская область - тема, которая активно обсуждается, в том числе, горным сообществом.



Александр Вержанский, генеральный директор НП «Горнопромышленники России»: «Проект закона на наш взгляд не совсем похож на закон о развитии в данной редакции. А больше похож на административный регламент по формированию опорных зон. То есть, мы не видим импульсов именно для развития, их недостаточно в этом законе. Я думаю, что здесь горное сообщество может внести какие-то серьёзные предложения, обозначить».

Стадию обсуждения проходит сегодня и ещё один важный документ - Национальный общественный стандарт «Экологическая безопасность Арктики». Основная миссия документа - разработать чёткие правила экологического поведения предприятий, которые или уже работают в Арктике, или собираются там работать. При этом, стандарт хоть и называется «национальным», говорят эксперты, но к нему надо привлекать и зарубежные компании. Ведь Россия в одиночку не сможет защитить экологию Арктики.



Владимир Маслобоев, заместитель председателя Кольского научного центра РАН по научно-инновационной деятельности: «Та же самая ртуть переносится вплоть до юго-восточной Азии тоже в Арктику и как в большом холодильнике всё это вымораживается и Арктика загрязняется. То есть, задача создать такие правила игры, и это пример добровольной сертификации».

Главной теме - технологическому переоснащению производств и его влиянию на экологическое равновесие в Арктике, были посвящены доклады представителей ведущих промышленных предприятий Заполярья.

Кольская АЭС - энергетический якорь региона, продолжает внедрять новейшие системы безопасной работы и обслуживания реакторов. Предприятие «Апатит», входящее в группу «ФосАгро», не только применило новые практики добычи и переработки сырья, но и запустило уникальное оборудование по утилизации отработанных шин и железнодорожных шпал.

Кольская ГМК, входящая в группу «Норникеля», переоснащает и модернизирует производство, используя наилучшие доступные технологии.



Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности КГМК: «Мы уже давно видим тот самый результат, ради которого вся эта работа и задумана. Мы видим отклик природы. Это рост популяции животных и растений, возвращение редких видов, восстановление растительных покровов и в целом восстановление экосистем».

Закрытие обжигового завода в Заполярном и переход обогатительной фабрики на выпуск концентрата по механической технологии брикетирования; строительство по современным лекалам рудно-термической печи №5 в плавильном цехе в Никеле, запуск в Мончегорске уникальных для России - производства электролитного кобальта и участка утилизации солевого стока никелевого рафинирования, строительство станции очистки шахтных вод рудника «Северный» и переход Кольской ГМК на производство всего объёма никеля, а в перспективе и меди, на технологию электроэкстракции. Всё это сегодня позволяет назвать «Норникель» одним из лидеров экологических изменений.



Евгений Курбатов, заместитель начальника управления научно-технического развития и экологической безопасности КГМК: «Экология - это затраты. Но эти затраты окупаются более чистыми технологическими решениями. Естественно, с точки зрения взгляда российских и зарубежных партнёров данная продукция, которая Кольской компанией выпускается, естественно получает более приоритетные преимущества».



Виктор Авершин, директор по промышленности торгового Совета посольства Норвегии: «Сейчас мы видим колоссальные изменения, большой интерес в отношении деловых, полезных связей».



Технологическое переоснащение и экологизация предприятий невозможны без исследований учёных. Сегодня институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья, используя уникальные местные минералы, создаёт нанокристалические сорбенты для нейтрализации жидких, в том числе радиоактивных отходов.

В этой работе Кольский Научный Центр Российской Академии Наук поддержали: Правительство Мурманской области, Кольская АЭС, предприятие «Апатит», и Кольская ГМК. Намерения закрепили подписанием соглашения.