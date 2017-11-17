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В Госдуме не считают нужным сажать за ввоз «санкционки»

11:2117 ноября 2017Просмотров: 86

Председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил против идеи Минфина России ввести уголовную ответственности за ввоз санкционной продукции.

Он полагает, что за такое правонарушение должно быть административное наказание, а не уголовное.

«Мне кажется, штрафовать нужно, а сажать - какой смысл?» - сказал Крашенинников.

Отвечая на вопрос о том, что должна ли быть в данном случае административная ответственность, Крашенинников сказал: «Конечно, да».

Ранее Минфин подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну «санкционки».

«В последнее время, в том числе в контексте повышения эффективности администрирования специальных экономических мер, особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений», - отмечается в пояснительной записке.

Документом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив статью 226.1, предусматривающую наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров, также контрабандой «санкционки».

Два года назад схожий законопроект уже пыталась провести Федеральная таможенная служба, которая теперь находится в ведении Минфина. Однако тогда в уведомлении о начале разработки документа говорилось о том, что предлагается не прописывать санкционную продукцию в статье УК отдельно, а отнести ее к стратегически важным товарам, сообщает Интерфакс.

Предполагалось, что законодательные изменения могут быть приняты уже к марту 2016 года, однако позже от идеи отказались.

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