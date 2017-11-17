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В МАГУ обсудят актуальные вопросы трудоустройства студентов

09:3517 ноября 2017Просмотров: 99

20 ноября в Мурманском арктическом государственном университете состоится региональный форум для молодежи Мурманской области «Карьерный взлет». Мероприятие будет посвящено обсуждению актуальных вопросов трудоустройства студентов, выпускников средних и высших учебных заведений.

Региональный форум «Карьерный взлет» позволит студентам познакомиться с ситуацией на региональном рынке труда, попробовать себя в роли соискателя. Студенты смогут встретиться с потенциальными работодателями и из первых уст узнать об их требованиях.

В программе форума: пленарное заседание, мастер-класс «Технология поиска работы», социально-психологический тренинг «Шаги карьеры» и, в завершение, деловая игра «Пробное собеседование».

Кроме того, на мероприятии пройдет презентация Арктического ресурсного кадрового центра МАГУ.

На «Карьерный взлет» в МАГУ приглашаются студенты, выпускники средних и высших образовательных учреждений, активная молодёжь региона. Открытие регионального форума состоится в актовом зале главного корпуса МАГУ (ул. Егорова, 15) в 10:00.

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