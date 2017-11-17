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В микрорайоне Кукисвумчорр города Кировска начала работу новая амбулатория

17:0017 ноября 2017Просмотров: 82

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин посетил новую амбулаторию микрорайона Кукисвумчорр в городе Кировске. Поликлиника микрорайона была закрыта в 2016 году в связи с неудовлетворительным состоянием здания. 

Администрацией муниципального образования г. Кировск больнице были выделены помещения в доме 5 на улице Комсомольской, выполнен их капитальный ремонт за счет средств муниципального бюджета.

За счет средств регионального бюджета амбулатория была оснащена медицинским оборудованием и мебелью.

Отремонтированная амбулатория открыла свои двери для пациентов микрорайона Кукисвумчорр в начале ноября.

В ее структуру входят два терапевтических участка и один педиатрический, физиопроцедурный, процедурный и прививочный кабинеты.

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