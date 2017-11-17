В Мурманске не хватает причальных линий для новых ледоколов

Для новых атомных ледоколов, которым предстоит после окончания строительства обеспечивать проводку судов по Северному морскому пути, не хватает причальных линий в Мурманске. Об этом сообщил директор по технической эксплуатации флота предприятия «Росатомфлот» Олег Дарбинян.

Времени на освобождение причальных линий осталось мало. Первый новый ледокол должен занять свое место в 2019 году, два остальных - в 2020 и 2021 годах, сообщает Интерфакс.

К 2029 году для бесперебойных поставок природного газа и других грузов по Северному морскому пути понадобится 8 ледоколов. Сегодня российский гражданский флот располагает четырьмя действующими ледоколами - «Ямал», «Вайгач», «Таймыр» и «50 лет Победы».