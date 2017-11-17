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В Мурманске школьница убежала из больницы

10:2817 ноября 2017Просмотров: 84

В Мурманске разыскивают Семакину Софию, 14 лет, которая 15 ноября около 22 часов ушла из Детской городской больницы (Свердлова, 17) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Девушка худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы темные прямые до плеч.

Была одета в серую болоньевую куртку до бедра, черные лосины, серый кардиган, черные кроссовки на белой подошве.

Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8(8152)40-62-12, 8-999-091-65-44, 02 или 102

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