16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Никеле приступили к созданию этноплощадки

14:4717 ноября 2017Просмотров: 52

В Историко-краеведческом музее Печенгского района стартовал основной этап реализации проекта «Путешествие к истокам: саамский погост»: начались работы по созданию этнографической площадки.

Она разместится в зале, посвященном краеведению, природе и экологии района, культуре и быту саамов, истории Свято-Троицкого Трифонов Печенгского мужского монастыря, сообщает kn51.ru.

Помещение площадью 64 кв. метра будет поделено на несколько тематических зон, связанных между собой единым художественным оформлением. Здесь разместятся информационные стенды, рассказывающие о Печенгском крае, а дополнят их экспонаты, собранные за многие годы работы музея. Работы выполняют специалисты Студии музейного дела «Симметрия» (Москва).

- Большинство экспонатов из этого зала по окончании работ вернутся обратно на свои места, - рассказала Kn51 директор музея Елена Попова. - Мы лишь реорганизовываем музейное пространство и наполняем его современной, интерактивной составляющей. Работы планируется завершить до конца ноября.

Напомним, проект «Путешествие к истокам: саамский погост» входит в число победителей конкурса социальных инициатив благотворительной программы «Мир новых возможностей», которую реализует компания «Норникель», в номинации «Полюс возрождения». Проектом предусматривается создание этноплощадки для реализации музейных программ, а также знакомство жителей Печенгского района с историей, культурой и бытом саамов.

Читайте также
В районе мыса Киноварский специалисты обезвредят мину времен ВОВГлавный театральный фестиваль страны приезжает в НорильскВоенные инженеры Северного флота проложили безопасный маршрут для движения крупногабаритной техникиАвиакомпании смогут отказать авиадебоширу в покупке билета на самолет
Проекты в области модернизации помогли «Норникелю» снизить воздействие на экологию АрктикиВ Североморске разыскивают пропавшего школьникаВ Волгограде участники акции «Вахта Памяти» подведут итоги поискового сезонаПолное видео программы «Дневные новости»Инспекторы ДПС, дружинники и волонтеры провели практикум по дорожной безопасности для детей и родителейСегодня участковые полиции отмечают свой профессиональный праздник
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс