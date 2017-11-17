В Никеле приступили к созданию этноплощадки

В Историко-краеведческом музее Печенгского района стартовал основной этап реализации проекта «Путешествие к истокам: саамский погост»: начались работы по созданию этнографической площадки.

Она разместится в зале, посвященном краеведению, природе и экологии района, культуре и быту саамов, истории Свято-Троицкого Трифонов Печенгского мужского монастыря, сообщает kn51.ru.

Помещение площадью 64 кв. метра будет поделено на несколько тематических зон, связанных между собой единым художественным оформлением. Здесь разместятся информационные стенды, рассказывающие о Печенгском крае, а дополнят их экспонаты, собранные за многие годы работы музея. Работы выполняют специалисты Студии музейного дела «Симметрия» (Москва).

- Большинство экспонатов из этого зала по окончании работ вернутся обратно на свои места, - рассказала Kn51 директор музея Елена Попова. - Мы лишь реорганизовываем музейное пространство и наполняем его современной, интерактивной составляющей. Работы планируется завершить до конца ноября.

Напомним, проект «Путешествие к истокам: саамский погост» входит в число победителей конкурса социальных инициатив благотворительной программы «Мир новых возможностей», которую реализует компания «Норникель», в номинации «Полюс возрождения». Проектом предусматривается создание этноплощадки для реализации музейных программ, а также знакомство жителей Печенгского района с историей, культурой и бытом саамов.



