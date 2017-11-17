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В Североморске разыскивают пропавшего школьника

14:2517 ноября 2017Просмотров: 155

Разыскивается несовершеннолетний Штефанес Никита 2005 года рождения. 16 ноября 2017 года около 14:10 он вышел из школы и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: на вид 13 лет; рост 146 см; худощавого телосложения; волосы короткие, темно-русые; глаза серо-голубые; лицо овальное; нос прямой, спинка носа вогнутая; размер обуви 37.

Был одет: зимняя вязаная шапка синего цвета с надписью «Reebok», зимняя куртка с капюшоном серо-зеленого цвета, брюки х/б классические черного цвета; рубашка синего цвета, джемпер черного цвета; ботинки зимние черные прорезиненные с замшей, рюкзак ярко-голубого цвета с надписью «NIKE».

Просьба всех, кто знает о местонахождении Штефанеса Никиты Николаевича, сообщить в полицию по телефонам: 8 (81537) 5-15-90 (дежурная часть МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной), 8-921-660-26-61 (уголовный розыск), 02 либо в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам  8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41.

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