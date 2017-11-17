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В Волгограде участники акции «Вахта Памяти» подведут итоги поискового сезона

14:1017 ноября 2017Просмотров: 82

Торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2017» пройдет с 18 по 21 ноября в Волгограде. На нем активисты поисковых отрядов России подведут итоги полевого поискового сезона.

В мероприятии примут участие более 200 человек – руководители и активисты региональных отделений Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» из 71 региона страны.

Мурманскую область на торжественном закрытии «Вахты Памяти-2017» представят Андрей Сизов и Игорь Лякин – члены военно-патриотического поискового отряда «Верман». 

В этом году торжественное закрытие «Вахты Памяти-2017» приурочено к годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года и включено в план мероприятий празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Участники мероприятия познакомятся с опытом волгоградских поисковиков по организации полевых экспедиций и патриотических акций, в рамках «круглых столов» и заседаний тематических лабораторий обсудят итоги деятельности поисковых отрядов в текущем году и план работы на 2018 год, посетят места воинской славы Волгограда.

Кроме того, гости торжественного закрытия «Вахты Памяти-2017» примут участие во Всероссийском мемориальном форуме «Сталинград. Хроника Победы».

На форум приглашены родственники защитников Сталинграда, чьи имена были восстановлены в ходе поисковых работ, а также поисковики из регионов, где формировались воинские соединения, ежегодно выезжающие в поисковые экспедиции на территории Волгоградской области.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, администрация Волгоградской области и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

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