За кражу товара на шестьсот рублей мурманчанин рискует оказаться в неволе

В отдел вневедомственной охраны мурманской Росгвардии поступила заявка от сотрудников полиции на оказание содействия в задержании гражданина 1983 года рождения, подозреваемого в совершении кражи из магазина «Улыбка радуги».

Ранее судимый житель Мурманска вечером 10 ноября похитил из магазина товар на сумму 598 рублей.

Данный гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В октябре этого года решением суда северянин уже был подвергнут административному наказанию за совершение мелкого хищения.

Повторное правонарушение подобного рода влечет за собой возбуждение уголовного дела по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.