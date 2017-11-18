Мурманчан приглашают пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию

В современном обществе услуга по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации востребована и, прежде всего, важна для самих граждан. Человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при потере и порче документов, при несчастных случаях, чрезвычайных происшествиях. Особое значение данная услуга имеет для людей, страдающих потерей памяти. Когда человек из-за болезни не в состоянии сообщить ничего о себе, его отпечатки пальцев помогут установить его личность и позволить быстро вернуться к родным.

Данная государственная услуга предоставляется в дежурных частях отделов полиции города Мурманска всем жителям областного центра по понедельникам и четвергам с 10 до 12 часов. Записаться на удобную дату и время можно по телефонам отделов полиции: 40-76-10, 40-61-10, 40-60-10.

Документы необходимые для получения услуги:

- письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги;

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста;

- документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), - при подаче заявления усыновителем (удочерителем);

- документ, подтверждающий факт установления опеки, - при подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой;

- документ, подтверждающий факт установления попечительства, - при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.

Для упрощения процедуры получения государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации, граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг России.

Через Единый портал заявитель может подать заявление и выбрать удобный день и время ее получения. Для этого заявителю необходимо зайти на портал государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), пройти процедуру регистрации на сайте и сформировать в электронной форме заявление на предоставление услуги. Принятые на Едином портале заявления и документы направляются в государственный орган, оказывающий услугу. В выбранное время гражданин приходит в отдел полиции, проходит процедуру дактилоскопии и получает уведомление о прохождении данной государственной услуги.

УМВД России по городу Мурманску