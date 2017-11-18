Новый вид дистанционного мошенничества

Жительница города 1976 года рождения обратилась в отдел полиции г. Кировска с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Она рассказала полицейским, что некоторое время назад через специализированный интернет-сайт она заказала изготовление сувенирного кошелька ручной работы.

Неизвестный, представившись сотрудником мастерской, в ходе переписки убедил потерпевшую перевести для подтверждения заказа деньги в сумме 757 рублей на указанный счет, а также сообщить ему реквизиты банковской карты. Вскоре со счета женщны были похищены деньги в сумме 9 тысяч рублей о чем она узнала из смс-оповещения.

Поняв, что стала жертвой злоумышленника, жительница Кировска обратилась в органы внутренних дел. О подобных видах мошенничеств, как пояснила потерпевшая, она знала.

По данному факту полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Мурманской области обращается к жителям Заполярья с просьбой не откликаться на сообщения, поступающие от неизвестных лиц, связанные с финансовыми операциями.