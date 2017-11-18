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Сегодня в Дворце им. Кирова подведут итоги акции «Детство – территория добра и порядка»

10:0018 ноября 2017Просмотров: 273

18 ноября в 13.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Фестивальный зал) состоится финал образовательно-воспитательной акции «Детство – территория добра и порядка».

В рамках акции проводился конкурс литературных, художественных работ, видеопроектов и сценариев на тему «Хоровод дружбы». В оргкомитет конкурса, старт которому был дан еще в январе, поступило более 250 работ от школьников от 7 до 17 лет, а также методистов, специалистов и педагогов учреждений культуры, учреждений общего и дополнительного образования со всей Мурманской области.
 
18 ноября на сцене областного Дворца будут подведены итоги конкурса. 

В этот же день в 16.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт, посвященный Всемирному Дню ребенка, который отмечается 20 ноября во многих странах мира, в том числе и в России. Именно в этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка.

Документ объединил 10 основополагающих принципов и провозгласил своей конечной целью «обеспечить детям счастливое детство». 20 ноября 1989 года была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь.

Ансамбль народной песни «Горенка», фольклорный ансамбль «Потешенки», вокальный ансамбль «Цветные сны» и клуб авторской песни «Пять углов» подарят зрителям песни о незабываемом детстве.

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