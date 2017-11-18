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Северяне массово жалуются на плачевное состояние палат в Севрыбе

13:3018 ноября 2017Просмотров: 87

Обсуждают состояние больницы в социальной сети Вконтакте. Люди пишут, кто и в каком отделении лежал. Делятся впечатлениями.

Фотографии плачевного состояния больницы прислал Роман Литвинов в группу "Мурманск отзывы". Сопроводил он их комментарием: "Пора бы сделать ремонт в больнице Севрыба! Власти-Аууууууууу! (Пульмонологическое отделение. Палата 1013. Ноябрь 2017"

Запись собрала более 100 комментариев. Люди говорят, что в таком же состоянии отделения Хирургии и Терапии на 12 этаже.

Открытие Севрыбы с коечным фондом мощностью 600 коек по адресу: ул. Ломоносова д. 18В состоялось в 1992 году в районе спорткомплекса Долина Уюта. Были открыты и укомплектованы новым оборудованием следующие отделения: два хирургических, урологическое, травматологическое, гинекологическое, кардиологическое, пульмонологическое, терапевтическое, гастроэнтерологическое, неврологическое, каждое из которых мощностью на 60 коек, кроме того отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек. Также на базе учреждения организованы лечебно-диагностические отделения: функциональной диагностики, лучевой диагностики, физиотерапевтическое, эндоскопическое, клинико-биологическая лаборатория, просторный операционный блок.

За годы, прошедшие со времени открытия, медсанчасть неоднократно переживала реорганизацию, менялись ее название, структура, улучшалась материально-техническая база учреждения, создавались новые структурные подразделения.

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