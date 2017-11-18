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Театр Российской армии проведет фестиваль "Звездная маска"

15:3018 ноября 2017Просмотров: 107

В фестивале примут участие театры из Мурманска, Кронштадта, Ставрополя, Уссурийска, Владивостока и других городов России. Сообщает  ТАСС.

Театр Российской армии с 18 по 26 ноября в четвертый раз проведет фестиваль военных драматических театров "Звездная маска", сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Основная цель фестиваля - обмен творческим опытом между военными драматическими коллективами России", - отмечают организаторы.

В программе IV "Звездной маски" - постановки преимущественно по произведениям отечественных драматургов как классиков, так и современных авторов. Репертуар фестиваля широк и разнообразен по темам и жанрам, но по традиции отчетливо и весомо прозвучит военно-патриотическая тема.

В этом году на фестивале соберутся театры из Мурманска, Кронштадта, Ставрополя, Уссурийска, Владивостока и других городов России. Кроме армейских и флотских театров, в фестивале примет участие Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина, с которым Театр армии связан давней дружбой и плодотворным сотрудничеством. Он привезет на фестиваль спектакль "Зыковы" Максима Горького в постановке народного артиста России Бориса Морозова, главного режиссера Театра армии. Сообщает ТАСС.

 



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