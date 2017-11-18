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Туристам в Арктике запретили запускать дроны

17:3018 ноября 2017Просмотров: 91

Ассоциация операторов арктических экспедиционных круизов (Association of Arctic expedition cruise operators, AECO, Шпицберген, Лонгйир) запретила туристам использовать дроны в высокоширотных турах.

По словам менеджера AECO Эдды Фальк, ради сохранения Арктики и ее хрупкой экосистемы ассоциация повышает экологические требования для операторов и туристов. Так, был введен мораторий на использование дронов.

"Дроны могут упасть в воду и загрязнить ее", - пояснила Э.Фальк, выступая на конференции "Арктический морской туризм как драйвер развития Мурманской области" в рамках Мурманской международной деловой недели.

Международная организация AECO была создана в 2003 году. Туроператоры Северной Европы, Гренландии и Шпицбергена, входящие в ее состав, соблюдают строгие регламенты экологической безопасности и безопасности судоходства. Сообщает Интерфакс.

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