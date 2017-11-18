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В Мурманской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

11:0018 ноября 2017Просмотров: 244

В целях повышения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, выявления и пресечения административных правонарушений, с 20 по 30 ноября 2017 года на территории Мурманской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району совместно с представителями Службы экономической безопасности и противодействия коррупции, Отделения по вопросам миграции, службы судебных приставов, налоговой службы и внештатными сотрудниками полиции, будут осуществляться мероприятия по выявлению нарушений Правил дорожного движения при перевозках пассажиров.

Особое внимание будет уделено соблюдению водителями автобусов Правил дорожного движения Российской Федерации, прохождению водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских и технических осмотров, перевозке пассажиров сверх установленных норм, несанкционированному внесению изменений в конструкцию транспортных средств, управлению транспортным средством для перевозки пассажиров без средства контроля за режимом труда и отдыха, а так же нарушению режима труда и отдыха водителями данной категории.

Мероприятие предусматривает обязательное проведение проверок перевозок детей автобусами на предмет их соответствия требованиям, изложенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 17.12.2011 № 1177.

Указанные мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта на территории Печенгского района, сообщает  ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району.

 

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