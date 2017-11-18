Вынесен приговор мурманчанину за убийство рыбака на берегу озера Пуарентъявр в Кольском районе

Кольским районным судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Мурманска, обвиняемого в совершении убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

В суде установлено, что 41-летний житель г. Мурманска в октябре 2016 года в помещении рыбацкого домика, расположенного на берегу озера Пуарентъявр в Кольском районе Мурманской области, в ходе конфликта произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в различные части тела потерпевшего. Поводом для совершения преступления послужил отказ потерпевшего предоставить рыбацкий домик в пользование подсудимого. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Затем злоумышленник выстрелил не менее четырех раз в другого рыбака, причинив последнему тяжкий вред здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности.

Вину в совершении преступлений подсудимый признал.

С учетом позиции государственного обвинителя – заместителя прокурора Кольского района суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 14 лет лишения свободы. Наказание осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.