В Печенгском районе появится этнографическая площадка

В Историко-краеведческом музее Печенгского района создадут этнографическую площадку «Хозяева тундры». Площадку организуют в рамках проекта «Путешествие к истокам: саамский погост».



Проект стал одним из победителей конкурса социальных инициатив, организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей» в декабре 2016 года. Этноплощадку поделят на несколько тематических зон, которые будут связаны между собой единым художественным оформлением. Работы выполняют московские специалисты студии музейного дела «Симметрия». Работы планируют завершить уже в декабре.

Фото: Светлана Отинова