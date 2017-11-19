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В Печенгском районе появится этнографическая площадка

14:0019 ноября 2017Просмотров: 58

В Историко-краеведческом музее Печенгского района создадут этнографическую площадку «Хозяева тундры». Площадку организуют в рамках проекта «Путешествие к истокам: саамский погост».

Проект стал одним из победителей конкурса социальных инициатив, организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей» в декабре 2016 года. Этноплощадку поделят на несколько тематических зон, которые будут связаны между собой единым художественным оформлением. Работы выполняют московские специалисты студии музейного дела «Симметрия». Работы планируют завершить уже в декабре.

Фото: Светлана Отинова

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