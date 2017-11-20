1 декабря в «Лапландии» состоится второй региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ»

Программа Фестиваля в этом году включает проведение семинаров-практикумов и круглых столов с руководителями, методистами и тренерами спортивных школ региона по направлениям:

1. «Спортивные школы региона – перспективы развития».

2. Актуальные вопросы по присвоению спортивных разрядов и званий в соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской спортивной классификации.

3. Регулирование деятельности спортивных школ. Правовые аспекты и проблемные вопросы.

Так же в фестивале примут участие спортсмены спортивных школ, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2017 года, сообщает пресс-служба регионального комитета по физической культуре и спорту.

Мероприятие состоится 1 декабря в 15 часов.