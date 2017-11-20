Андрей Малахов подарил Апатитам Пушкина

В Апатитах появилась новая достопримечательность - памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Почти трехметровую статую великого русского поэта подарил городу известный телеведущий Андрей Малахов.

Звездный земляк не забывает свой родной город и до сих пор участвует в его жизни. На этот раз телеведущий решил подарить городу работу советского и российского скульптора Зураба Церетелли.

Композиция представляет собой фигуру поэта, сидящего на лавочке. Все желающие могут присесть и сфотографироваться рядом. В первый день даже возникла очередь. Апатитчане делали снимки и благодарили популярного ведущего.



Расположилась скульптура Пушкина в сквере на одноименной улице. Рядом установили две камеры видеонаблюдения, чтобы уберечь статую великого поэта от рук вандалов.