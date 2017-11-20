16+
>-16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Андрей Малахов подарил Апатитам Пушкина

20:0620 ноября 2017Просмотров: 64

В Апатитах появилась новая достопримечательность - памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Почти трехметровую статую великого русского поэта подарил городу известный телеведущий Андрей Малахов.

Звездный земляк не забывает свой родной город и до сих пор участвует в его жизни. На этот раз телеведущий решил подарить городу работу советского и российского скульптора Зураба Церетелли.

Композиция представляет собой фигуру поэта, сидящего на лавочке. Все желающие могут присесть и сфотографироваться рядом. В первый день даже возникла очередь. Апатитчане делали снимки и благодарили популярного ведущего.

Расположилась скульптура Пушкина в сквере на одноименной улице. Рядом установили две камеры видеонаблюдения, чтобы уберечь статую великого поэта от рук вандалов.

Реклама
Читайте также
В гостях передачи «Вовремя лайт» председатель регионального Комитета по культуре и искусству Сергей ЕршовКоммунальное ЧП в Росте. Люди третьи сутки без воды, а дорога затопленаСегодня Мурманск посетил депутат Государственной думы Виталий МилоновИтоги Мурманской международной деловой недели
Проект «Заповедник»: День рождения ФилиНовый ветропарк в Мурманской области построят к 2021 годуРемонт лестницы, ведущей к Печенгской ЦРБ, планируется завершить к концу ноябряСеверянин не смог подкупить полицейских из Полярных ЗорьМВФ положительно оценил перспективы российской экономикиМинсоцразвития Мурманской области перечислило более 123 млн рублей центрам соцподдержки
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс