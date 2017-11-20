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Аукцион на ремонт трассы «Кола» в Мурманской области приостановлен решением УФАС

12:3420 ноября 2017Просмотров: 69

Причиной стала жалоба предприятия «Центр поставки Профит» из города Сочи. Заявитель счел, что заказчик предъявляет излишние требования к товарам и их компонентам. Таким образом, как считает автор жалобы, он был бы обязан заранее приобрести партию материалов с тем, чтобы провести их испытания.

Аукцион стартовой ценой 306,5 млн рублей был объявлен 31 октября. Заказчик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск ФДА».

Процедура, по данным сайта госзакупок, должна была состояться 20 ноября. Работы рассчитаны до ноября следующего года

Ремонтируемый участок с 1188 по 1193 км магистрали расположен в Мурманской области.

В задачи подрядчика входит разборка существующих сооружений, от дорожных знаков до водопропускных труб, фрезерование покрытия толщиной до 15 см, расчистка полосы отвода, буровзрывные работы, разрыхление скальных грунтов, разработка скальной выемки, выторфовка болота, устройство дорожной насыпи, земляного полотна, водоотвода, выравнивающего, нижнего и верхнего слоев покрытия, укладка геосинтетики.

Откосы укрепят посевом травы и габионами, обочины - фрезерованным материалом, кюветы вымостят камнем, сообщает Asninfo.Ru

Предстоит отремонтировать съезды, построить лестничные сходы, установить барьерное ограждение и пластиковые столбики, нанести разметку пластиком и сделать многое другое.

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