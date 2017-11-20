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Итальянский астронавт снял падение метеора с борта МКС

13:3020 ноября 2017Просмотров: 155

Астронавт Паоло Несполи, находящийся сейчас на МКС, снял на видео момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана.

«На МКС мы наблюдаем много метеоров, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — сообщил Несполи.

Представители Европейского космического агентства сообщили, что речь идет о небесном теле размером меньше метра, которое двигалось в два раза быстрее обычного метеора.

Портал space.com отмечает, что тело может быть частью метеорного потока Тауриды или Леониды.

Специалисты не исключают, что объект представляет собой фрагмент спутника, сообщает РИА Новости

Как сообщалось ранее, эксперт прояснил ситуацию с падением метеора над Мончегорском.

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