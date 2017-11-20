Итоги Мурманской международной деловой недели

Завершилось самое масштабное мероприятие этого месяца - Мурманская международная деловая неделя. За пять дней состоялось более 20 мероприятий. Вспомним самые заметные.

Открыла деловую неделю специализированная выставка «СевТЭК». Участники - компании топливно-энергетической отрасли региона. Девиз: Энергия - фундамент жизни и развития. Так как сделать эту основу в энергетической отрасли привлекательной для инвесторов.



Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Конечно, мы будем обсуждать комплексный инвестиционный план с партнёрами, которые работают уже у нас. Что им мешает, что нам надо докрутить, довертеть, чтобы инвесторы у нас чувствовали себя комфортно».



15 ноября Глава региона рассказала о будущем Арктики на выездной сессии Петербургского международного экономического форума

Экватор деловой недели - среда. В областной филармонии состоялась выездная сессия Петербургского экономического форума. Говорили о газификации региона, добыче полезных ископаемых, тарифах на тепло и электроэнергию, проекте арктического закона. Одна из самых важных тем пленарного заседания - инвестиции в развитие Арктики. Партнером государства здесь выступает бизнес.



Андрей Грачёв, директор департамента федеральных и региональных программ ПАО ГМК «Норильский никель»: «Норильский никель» достаточно серьёзную роль играет в развитии Северного морского пути. Здесь, я считаю, мы вносим существенный вклад в развитие и выполнение государственных задач и улучшению транспортной доступности арктической зоны России.



Стоит отметить вклад «Норникеля» в развитие логистического комплекса Северного морского пути. Весной этого года компания открыла в Мурманске новый перегрузочный терминал, который способен производить обработку одновременно от двух до 3-х судов. В этот проект «Норникель» вложил более 4-х с половиной миллиардов рублей.



О привлекательности региона в сфере туризма говорили в последний день Мурманской международной деловой недели. А именно, о развитии арктических путешествий.

Ведь в морской круиз к Северному полюсу можно отправиться только из Мурманска.



Валерий Коровкин, начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму: «Наверное, Мурманск - это лучшая точка приложения сил. Опять же в силу того, что круизные линии с постройкой нового причала, с дополнительными инфраструктурными возможностями, они упираются в Мурманск».



Круизы к Северному полюсу давно пользуются большим спросом, в основном, у наших северных соседей, но в будущем географию арктических путешественников планируется расширить. Этому способствует и обновленная инфраструктура морского вокзала и безвизовый режим для морских путешественников на 72 часа.

Представители туристического бизнеса из Санкт-Петербурга рассказали как эффективно и с интересом для иностранцев использовать безвизовое время, иностранные коллеги предложили - как правильно организовывать масштабный круиз, чтобы в скором времени Мурманск стал центром притяжения туристов со всего мира.



Не забыли и о вкусном туризме. Состоялась традиционная выставка «Арктическая кухня». На столах блюда, которые, по мнению авторов, привлекут туристов на Кольский полуостров. Самые популярные ингредиенты: ягоды, треска и оленина.

Дегустировали кухню представители туристического бизнеса.