16+
=-15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Из квартиры мурманчанки украли драгоценности на 124 тысячи рублей

12:0020 ноября 2017Просмотров: 85

В полицию с заявлением о пропаже принадлежащих ей изделий из золота обратилась 34-мурманчанка. По словам потерпевшей, из ее квартиры на улице Павлика Морозова были похищены драгоценности на сумму 123 тысячи 200 рублей.

В ходе опроса потерпевшей полицейские выяснили, что у нее есть основания подозревать в краже женщину, которая в течение месяца присматривала за ее малолетним ребенком и неоднократно бывала в квартире.

Полицейские установили подозреваемую в преступлении - 28-летнюю мурманчанку. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.

Находясь в отделе полиции, злоумышленница дала признательные показания. По ее словам, ювелирные изделия хранились в шкатулке на видном месте. Хищения она совершала путем свободного доступа, в течение непродолжительного периода времени.

Часть похищенного имущества изъята, часть злоумышленница успела сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по  городу Мурманску.

Читайте также
Юную мурманчанку поймали на краже продуктов и косметики в гипермаркетеНочью в Мурманской области до -20 градусовАукцион на ремонт трассы «Кола» в Мурманской области приостановлен решением УФАСВ Мурманске брат набросился с ножом на брата
Мурманские хоккеисты победили апатитскую командуВ Мурманской области за трое суток задержали 33 нетрезвых водителяФСБ будет координировать безопасность на Быстринском ГОКеВ России наблюдается рост экопросвещенияВ Мурманске задерживается авиарейс из Санкт-ПетербургаЧирлидинг. Кто и как поддерживает заполярных спортсменов?
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс