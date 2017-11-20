Из пожара в Мончегорске спасен один человек

Спасатели ликвидировали пожар в Мончегорске.

18 ноября в 16:46 спасателям поступила информация о возгорании в квартире на Ленинградской набережной, дом 30 в Мончегорске.

В результате пожара обгорела мебель, вещи домашнего обихода на площади 4 кв метра. Закопчены стены и потолок на площади 18 кв метров.

На место пожара выезжало одно пожарно-спасательное подразделение (10 человек личного состава, 4 единицы техники), сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Спасен один человек. Причины пожара устанавливаются.