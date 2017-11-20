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Минсоцразвития Мурманской области перечислило более 123 млн рублей центрам соцподдержки

15:4520 ноября 2017Просмотров: 45

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере более 123 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, выплату региональной социальной доплаты к пенсии, ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости, а также выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».
Минсоцразвития Мурманской области перечислило более 123 млн рублей центрам соцподдержки

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