Мурманская таможня: как не лишиться автомобиля?

Для этого следует всего лишь не нарушать срок и порядок временного ввоза транспортного средства на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Во временном ввозе физическими лицами на территории ЕАЭС чаще всего находится автомобильный транспорт. А наиболее распространенным правонарушением является нарушение сроков временного ввоза. Однако в таможенной практике нередко встречаются случаи незаконного отчуждения (продажи, передачи во владение по доверенности) временно ввезенного автотранспорта.

Напомним, временный ввоз транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, с освобождением от таможенных платежей разрешён иностранным гражданам на срок их временного пребывания на территории Евразийского экономического союза, но не более чем на один год.

При этом освобождению от уплаты таможенных платежей подлежит одно временно ввозимое транспортное средство в течение одного года.

В Мурманской таможне в течение текущего года выявлено 3 факта нарушения сроков временного ввоза, еще 19 единиц автотранспорта, временно ввезенных в прошлые годы, находятся на контроле и в розыске как нарушившие максимальный срок временного пребывания на территории Европейского экономического союза.

Для владельца транспорта за нарушение указанных требований административным и уголовным кодексами предусмотрена ответственность, сообщает пресс-служба Мурманской таможни.

Частью 2 статьи 16.24 КоАП РФ предусмотрен административный штраф с конфискацией (по решению суда) транспортного средства как предмета правонарушения.

Статьей 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в крупном размере (1 миллион рублей), владелец наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

В случае совершения вышеуказанных правонарушений группой лиц по предварительному сговору предусмотрена ответственность в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.