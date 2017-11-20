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МВФ положительно оценил перспективы российской экономики

16:0020 ноября 2017Просмотров: 108

13–17 ноября 2017 года в Москве прошел визит миссии Европейского департамента МВФ, по итогам которого эксперты Фонда отметили положительную динамику восстановления российской экономики.

Об этом сообщает Центральный банк России.  

В текущем году МВФ прогнозирует рост ВВП на уровне 2%. По оценкам экспертов, продолжается рост кредитования, восстанавливается прибыльность банковского сектора, сохраняются относительно высокие цены на нефть.

Фонд подтвердил эффективность проводимой Банком России денежно-кредитной политики и прогнозирует дальнейшее сокращение уровня инфляции до значений ниже 3% к концу 2017 года. В среднесрочной перспективе ожидается ее стабилизация на уровне целевого показателя в 4%.

Миссия положительно оценила предусмотренные в федеральном бюджете на 2018–2020 годы планы по сокращению дефицита с помощью нового бюджетного правила и выразила уверенность в том, что комплексная инвентаризация бюджетных расходов поможет выявить дополнительные ресурсы для развития российской экономики.

По мнению экспертов МВФ, состояние российского банковского сектора является стабильным.

В итоговом заявлении миссии приводятся рекомендации по дальнейшему развитию механизма финансового оздоровления кредитных организаций и внедрению соответствующих международных стандартов, а также принятию мер, направленных на повышение доверия субъектов экономики к финансовой системе.

 

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