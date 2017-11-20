Налоги в России можно будет платить авансом

Подготовлен законопроект, который позволит россиянам авансом оплачивать имущественные налоги - земельный, транспортный и на имущество физлиц.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Проект закона предусматривает внедрение института специального авансового взноса - возможность перечисления денег для уплаты имущественных налогов физических лиц на специальный код бюджетной классификации.

Последующее зачисление денег в бюджет будет происходить в режиме «налогового автомата», но обязательно с согласия налогоплательщика.