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Налоги в России можно будет платить авансом

10:4520 ноября 2017Просмотров: 91

Подготовлен законопроект, который позволит россиянам авансом оплачивать имущественные налоги - земельный, транспортный и на имущество физлиц.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Проект закона предусматривает внедрение института специального авансового взноса - возможность перечисления денег для уплаты имущественных налогов физических лиц на специальный код бюджетной классификации.

Последующее зачисление денег в бюджет будет происходить в режиме «налогового автомата», но обязательно с согласия налогоплательщика.

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