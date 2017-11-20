Ночью в Мурманской области до -20 градусов

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -19-24° в течение суток. Гололедица.
Прогноз погоды на 21 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-13..-15
|
-11..-13
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-13..-15
|
-11..-13
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-15..-17
|
-13..-15
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-16..-18
|
-14..-16
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-14..-16
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
-18..-20
|
-16..-18
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-15..-17
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-18..-20
|
-14..-16
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-17..-19
|
-13..-15
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-16..-18
|
-14..-16
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-16..-18
|
-14..-16
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-15..-17
|
-11..-13
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-15..-17
|
-11..-13
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 21 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -15..-17
|
днем -11..-13
|
вечером -13..-15
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег