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Ночью в Мурманской области до -20 градусов

12:4520 ноября 2017Просмотров: 52

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -19-24° в течение суток. Гололедица.

 

Прогноз погоды на 21 ноября по городам области

 

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-13..-15

-11..-13

без осадков  

без осадков 

Умба

 -13..-15

 -11..-13

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-15..-17

-13..-15

без осадков

без осадков

Апатиты

-16..-18

-14..-16

без осадков

без осадков

Кировск

-14..-16

-12..-14

без осадков

без осадков

Ковдор

-18..-20

-16..-18

без осадков

без осадков

Мончегорск

-15..-17

-12..-14

без осадков 

без осадков

Ловозеро

-18..-20

-14..-16

без осадков

без осадков

Оленегорск

-17..-19

-13..-15

без осадков

без осадков

Никель

-16..-18

-14..-16

без осадков

без осадков

Заполярный

-16..-18

-14..-16

без осадков

без осадков

Североморск

-15..-17

-11..-13

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-15..-17

-11..-13

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 21 ноября

 

Температура воздуха

утром  -15..-17

днем -11..-13

вечером -13..-15

Осадки

небольшой снег

небольшой снег 

небольшой снег 
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