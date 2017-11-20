Ночью в Мурманской области до -20 градусов

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -19-24° в течение суток. Гололедица.

Прогноз погоды на 21 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -13..-15 -11..-13 без осадков без осадков Умба -13..-15 -11..-13 без осадков без осадков Полярные Зори -15..-17 -13..-15 без осадков без осадков Апатиты -16..-18 -14..-16 без осадков без осадков Кировск -14..-16 -12..-14 без осадков без осадков Ковдор -18..-20 -16..-18 без осадков без осадков Мончегорск -15..-17 -12..-14 без осадков без осадков Ловозеро -18..-20 -14..-16 без осадков без осадков Оленегорск -17..-19 -13..-15 без осадков без осадков Никель -16..-18 -14..-16 без осадков без осадков Заполярный -16..-18 -14..-16 без осадков без осадков Североморск -15..-17 -11..-13 небольшой снег небольшой снег Мурманск -15..-17 -11..-13 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 21 ноября