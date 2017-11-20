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Новый ветропарк в Мурманской области построят к 2021 году

16:5420 ноября 2017Просмотров: 84

Ветропарк мощностью 201 МВт будет впервые запущен в Мурманской области к декабрю 2021 года.

Инвестиции составят $280 млн. Месторасположение выгодно тем, что на побережье Баренцева моря очень высокая доля ветреных дней. Ветропарк будет состоять из турбин по 3 МВт.

Проект строительства заполярного ветропарка был озвучен еще в 2001 году. Но его реализации помешали различные причины, в том числе законодательного характера.

Этим летом компания «Энел Россия» выиграла конкурсный отбор инвестиционных проектов. Она планирует помимо Мурманской, построить также ветропарк в Ростовской области, сообщает ТАСС.

Оборудование для будущих проектов поставит крупнейший в мире производитель ветряных турбин компания Siemens Gamesa.

Оно будет произведено на территории России.

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