Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 20 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Кто виноват в коммунальном ЧП в Росте? Люди остались без воды, проезжая часть затоплена.



Привлечение инвесторов, арктический закон, путешествия на Северный полюс и блюда из трески и ягод. Итоги Мурманской международной деловой недели.



Разговор по душам. Известный депутат Виталий Милонов пообщался с мурманской молодежью.



Юбилейному фестивалю - особенные призы. Какие награды ждут победителей кинофестиваля?



Бронза на чемпионате мира. Мурманская команда «Норманны» вернулась с первенства «Что? Где? Когда?» в Астане.

