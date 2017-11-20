Призы для победителей фестиваля «Северный Характер»

Сегодня мы приоткроем завесу тайны и покажем призы, которыми наградят лучших кинематографистов на международном кинофестивале фестивале «Северный Характер».

Неотъемлемая часть кинофестиваля - это награждение лучших авторов и творческих команд. Почет, уважение коллег, аплодисменты зрителей - это еще не все. Почетные призы уже ждут своих героев.



Юрий Ерофеев, исполнительный директор фестиваля «Северный Характер»: «Казалось бы, стилистика из года в год одинаковая. Но в этом году приз украшает очаровательный мишка. Киномамой мишки стала Вероника Вологжанникова, наш мурманский художник, дизайнер, великолепный прекрасный человек. Ну, а сам приз изготовил Игорь Михайлов - художник из Петрозаводска».



Участников будут награждать в семи номинациях. Документальный фильм и документальный фильм-дебют, телевизионная программа, очерк, программа о культуре, молодежная программа и короткометражный фильм.



Юрий Ерофеев, исполнительный директор фестиваля «Северный Характер»: «Самая сильная, самая серьезная борьба предстоит, конечно, в двух номинациях: короткометражный игровой фильм и документальный фильм. Хотя мы не можем сейчас предсказать, как развернутся творческие споры в составе нашего жюри, в этом году оно исключительно женское. Как известно, женщины либо очень долго спорят, либо очень быстро договариваются. Как получится в этот раз - покажет время».



Белый мишка украшает не только призы и сувенирную продукцию, но и первую полосу фестивальной газеты «Северный Характер».



Юрий Ерофеев, исполнительный директор фестиваля «Северный Характер»: «В этом году газета уже поступила в наши присутственные общественные места: краеведческий музей, областная научная библиотека, отель «Меридиан». Туда можно прийти и взять, подержать газету в руках».



У самых внимательных зрителей есть возможность получить сувениры в подарок, приняв участие в розыгрышах. Так что следите за новостями в социальных сетях, а также смотрите «Наше утро» и программу «Новости».