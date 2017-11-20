Разведывательный самолет США выполняет задачи в районе Баренцева моря

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в понедельник вылетел на выполнение задания к российским границам в районе Баренцева моря.

Американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 62-4132, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, летит в направлении побережья Мурманской области. В полете его сопровождает американский самолет-заправщик KC-135, который позволит увеличить дальность полета разведчика.

Как сообщалось, накануне этот же самолет проводил многочасовой разведывательный полет вблизи Калининградской области, сообщает Интерфакс.

Всего на минувшей неделе у российских рубежей в регионе Балтики было зафиксировано не менее четырех полетов американских разведывательных самолетов, в том числе вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Фото: Master Sgt. Lance Cheung