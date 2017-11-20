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Региональный Минсоцразвития перечислил центрам социальной поддержки более 123 млн рублей

16:4120 ноября 2017Просмотров: 68

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере более 123 млн рублей на социальное обеспечение и другие выплаты населению.

Средства направлены в том числе на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, выплату региональной социальной доплаты к пенсии, ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости, а также выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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