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Ремонт лестницы, ведущей к Печенгской ЦРБ, планируется завершить к концу ноября

16:3220 ноября 2017Просмотров: 94

На оперативном совещании, состоявшемся сегодня в правительстве Мурманской области, Марина Ковтун подняла вопрос завершения реконструкции лестницы в Никеле, ведущей к больничному городку Печенгской ЦРБ. Соответствующее поручение со сроком исполнения – 30 ноября – Марина Ковтун дала в ходе рабочей поездки в Печенгский район. 

Глава администрации поселка Никель Андрей Пономарёв сообщил, что в соответствии с обязательствами, принятыми подрядчиком на основании контракта, работы по капитальному ремонту лестничного спуска должны были завершиться до 31 октября текущего года, однако продолжаются до настоящего времени.

«Подрядчик просрочил выполнение работ на 20 дней, но договор мы не расторгаем, поскольку видим, что работы ведутся. Бетонные работы выполнены на 70%, осталось установить перила и пандус. Все работы должны быть завершены в установленный Вами срок», – заверил Андрей Пономарёв.

Марина Ковтун поручила главе поселковой администрации контролировать не только факт выполнения, но и качество проведенных работ, поскольку эта лестница – важный социальный объект, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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