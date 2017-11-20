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Сегодня Мурманск посетил депутат Государственной думы Виталий Милонов

20:0820 ноября 2017Просмотров: 63

Сегодня столицу Заполярья посетил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пообщался с мурманскими студентами.

Виталий Милонов широко известен своей бескомпромиссностью и скандальными высказываниями, а также неоднозначными законодательными инициативами. Ярый противник абортов и митингов в Мурманске уже во второй раз.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Очень благодарен, что есть возможность приблизиться к северным нравственным камертонам. Я сам человек северный. Часть моего детства прошла в Североморске на улице Колышкина, поэтому для меня это духовная Гондвана, я бы сказал…».

Виталий Милонов рассказал молодежи о себе, своей работе, отвечал на вопросы. Депутат Госдумы считает такой формат самым удобным и честным.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Это - люди другого поколения, это люди уже не такие, как я. Я уже старый пень для них,  поэтому очень интересно живое общение без хамства, без напряга».

Визит Виталия Милонова в Мурманск продлился всего один день.

Сегодня Мурманск посетил депутат Государственной думы Виталий Милонов

Сегодня столицу Заполярья посетил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пообщался с мурманскими студентами.

Виталий Милонов широко известен своей бескомпромиссностью и скандальными высказываниями, а также неоднозначными законодательными инициативами. Ярый противник абортов и митингов в Мурманске уже во второй раз.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Очень благодарен, что есть возможность приблизиться к северным нравственным камертонам. Я сам человек северный. Часть моего детства прошла в Североморске на улице Колышкина, поэтому для меня это духовная Гондвана, я бы сказал…».

Виталий Милонов рассказал молодежи о себе, своей работе, отвечал на вопросы. Депутат Госдумы считает такой формат самым удобным и честным.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Это - люди другого поколения, это люди уже не такие, как я. Я уже старый пень для них,  поэтому очень интересно живое общение без хамства, без напряга».

Визит Виталия Милонова в Мурманск продлился всего один день.

Сегодня Мурманск посетил депутат Государственной думы Виталий Милонов

Сегодня столицу Заполярья посетил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пообщался с мурманскими студентами.

Виталий Милонов широко известен своей бескомпромиссностью и скандальными высказываниями, а также неоднозначными законодательными инициативами. Ярый противник абортов и митингов в Мурманске уже во второй раз.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Очень благодарен, что есть возможность приблизиться к северным нравственным камертонам. Я сам человек северный. Часть моего детства прошла в Североморске на улице Колышкина, поэтому для меня это духовная Гондвана, я бы сказал…».

Виталий Милонов рассказал молодежи о себе, своей работе, отвечал на вопросы. Депутат Госдумы считает такой формат самым удобным и честным.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Это - люди другого поколения, это люди уже не такие, как я. Я уже старый пень для них,  поэтому очень интересно живое общение без хамства, без напряга».

Визит Виталия Милонова в Мурманск продлился всего один день.

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