Сегодня столицу Заполярья посетил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пообщался с мурманскими студентами.

Виталий Милонов широко известен своей бескомпромиссностью и скандальными высказываниями, а также неоднозначными законодательными инициативами. Ярый противник абортов и митингов в Мурманске уже во второй раз.



Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Очень благодарен, что есть возможность приблизиться к северным нравственным камертонам. Я сам человек северный. Часть моего детства прошла в Североморске на улице Колышкина, поэтому для меня это духовная Гондвана, я бы сказал…».



Виталий Милонов рассказал молодежи о себе, своей работе, отвечал на вопросы. Депутат Госдумы считает такой формат самым удобным и честным.



Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Это - люди другого поколения, это люди уже не такие, как я. Я уже старый пень для них, поэтому очень интересно живое общение без хамства, без напряга».



Визит Виталия Милонова в Мурманск продлился всего один день.

Сегодня Мурманск посетил депутат Государственной думы Виталий Милонов

Сегодня столицу Заполярья посетил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пообщался с мурманскими студентами.

Виталий Милонов широко известен своей бескомпромиссностью и скандальными высказываниями, а также неоднозначными законодательными инициативами. Ярый противник абортов и митингов в Мурманске уже во второй раз.



Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Очень благодарен, что есть возможность приблизиться к северным нравственным камертонам. Я сам человек северный. Часть моего детства прошла в Североморске на улице Колышкина, поэтому для меня это духовная Гондвана, я бы сказал…».



Виталий Милонов рассказал молодежи о себе, своей работе, отвечал на вопросы. Депутат Госдумы считает такой формат самым удобным и честным.



Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Это - люди другого поколения, это люди уже не такие, как я. Я уже старый пень для них, поэтому очень интересно живое общение без хамства, без напряга».



Визит Виталия Милонова в Мурманск продлился всего один день.

Сегодня Мурманск посетил депутат Государственной думы Виталий Милонов

Сегодня столицу Заполярья посетил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пообщался с мурманскими студентами.

Виталий Милонов широко известен своей бескомпромиссностью и скандальными высказываниями, а также неоднозначными законодательными инициативами. Ярый противник абортов и митингов в Мурманске уже во второй раз.



Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Очень благодарен, что есть возможность приблизиться к северным нравственным камертонам. Я сам человек северный. Часть моего детства прошла в Североморске на улице Колышкина, поэтому для меня это духовная Гондвана, я бы сказал…».



Виталий Милонов рассказал молодежи о себе, своей работе, отвечал на вопросы. Депутат Госдумы считает такой формат самым удобным и честным.



Виталий Милонов, депутат Государственной думы России: «Это - люди другого поколения, это люди уже не такие, как я. Я уже старый пень для них, поэтому очень интересно живое общение без хамства, без напряга».



Визит Виталия Милонова в Мурманск продлился всего один день.