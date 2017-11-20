Северянин не смог подкупить полицейских из Полярных Зорь

По данным следствия, 12 ноября, мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и был остановлен сотрудником ДПС отдела полиции «Полярнозоринский», который составил административный протокол.

Злоумышленник попытался передать сотруднику правоохранительных органов 20 тысяч рублей за ненаправление в суд протокола об административном правонарушении.

Однако довести преступный замысел он до конца не смог, так как его действия были пресечены.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.