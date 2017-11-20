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Стартовал фотоконкурс «Лучшие места для туризма в России»

13:1520 ноября 2017Просмотров: 91

Вулканы Камчатки, чистейшая вода Байкала, величие Петропавловской крепости или уют старых улочек подмосковной Коломны… Интересна вся необъятная Россия, каждый ее уголок, где можно активно отдохнуть, культурно обогатиться или почувствовать единение с природой и собой.

Об этом сообщает Ростуризм. 

Конкурс проходит с 13 ноября по 1 декабря 2017 года. Принять участие в нем могут все желающие, отправив свои снимки на электронный адрес: photokonkurs@russia.travel.

Для участия в конкурсе не важно – начинающий вы фотограф или уже профессионал. Главное, чтобы снимки были качественными и передавали атмосферу места.

Все присланные на конкурс фотографии будут храниться на закрытом ресурсе, доступ к которому есть только у членов жюри, что полностью гарантирует соблюдение авторского права на каждую работу.

Итоги фотоконкурса подведут не позднее 7 декабря.

Официальная страница конкурса.

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