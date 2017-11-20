Студия эстрадного вокала «New stars» выиграла Гран-при на Международном конкурсе искусств

Народный самодеятельный коллектив Студия эстрадного вокала «New stars» МБУК ДК «Судоремонтник» успешно выступил на Международном конкурсе искусств «ПРИЗНАНИЕ! СЛАВА! УСПЕХ!», который состоялся в Мурманске.

В конкурсе приняли участие более 200 участников в различных номинациях: хореографическое искусство, художественное слово, вокальное искусство, инструментальное и цирковое искусство.

Студия эстрадного вокала «New stars» Мурманска привезла во Дворец главный приз фестиваля - Гран-при за ансамблевое исполнение.

Так же солисты и дуэты коллектива заработали 11 наград – шесть дипломов лауреатов 1 степени и пять дипломов лауреатов 2 степени.