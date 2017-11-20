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Температура воздуха в Мурманской области понизится до -29 градусов

20:0120 ноября 2017Просмотров: 71

Иней и изморозь на деревьях, на заборах, на стенах домов и на машинах. Причиной такого красивого природного явления в Мурманской области стали высокая влажность, отсутствие ветра и низкие температуры. Социальные сети полнятся всё новыми фотографиями заиндевелых парков, скверов и лесов. По словам синоптиков, такая погода продержится еще несколько дней.

Пушистые ветви деревьев за окном и в лентах новостей мурманчан и жителей области. Пройти мимо такого великолепия и остаться равнодушным практически невозможно. Люди торопятся запечатлеть момент и фотографируют всё на мобильные телефоны, делятся кадрами с друзьями.

По словам синоптиков, вся эта красота - последствие смешения над Кольским полуостровом теплой и холодной воздушных масс. В ближайшие несколько дней погода практически не изменится, но температура всё же будет опускаться.

Елена Куринова, специалист мурманского Гидрометцентра: «Морозная погода на Кольском полуострове сохранится до 24 ноября. Понижение постепенно будет происходить с каждым днём. Если на предстоящую ночь мы ожидаем от -9, -14, до (при прояснениях) -19, -20 градусов, то ночью 23 ноября до -24, -29 градусов (при прояснениях по Мурманской области)».

Но морозы продержатся недолго, обещают синоптики. Уже в пятницу на Кольский полуостров Атлантический циклон принесет тёплый воздух и сильный ветер. Он рассеет туман, а вместе с ним и снежную красоту.

Поэтому не стоит сидеть дома, и если есть возможность, стоит отправиться на прогулку в парк.

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