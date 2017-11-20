В краеведческом музее откроется выставка, посвященная международному кинофестивалю «Северный Характер»

21 ноября в 17 часов в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, I этаж) состоится торжественное открытие выставки «Северному Характеру» – 10 лет», приуроченной к юбилею кинофестиваля.

С 2008 года в Мурманской области проходит международный кинофестиваль «Северный Характер».

За десять лет своей истории он стал визитной карточкой региона, местом открытий новых имён в документальном и игровом кино.

В этом году юбилейный «Северный Характер» проводится в статусе «Национальное событие 2017 года».

Гости музея увидят афиши, призы, фотографии, сувениры международного фестиваля телефильмов и телепрограмм «Северный Характер» за десятилетний период, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках открытия главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев представит свою новую монографию «На Мурмане снимается кино» и кратко расскажет об истории создания кинолент в Заполярье.

Выставка будет работать до 21 декабря.