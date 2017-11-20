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В МАГУ состоялся День открытых дверей

20:0520 ноября 2017Просмотров: 50

Я МАГУ! В Мурманском арктическом государственном университете состоялся День открытых дверей. Абитуриенты смогли узнать о направлениях обучения пообщаться со студентами.

От сессии до сессии живут студенты весело. И интересно. С тех пор, как Мурманский арктический государственный университет получил статус опорного вуза региона - многое изменилось.

Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии Мурманского арктического государственного университета: «В этой связи в нашем университете появилось очень много студенческих объединений. Много направлений для того, чтобы ребята нашли себя и в науке, прежде всего, в бизнесе и проектах социальной сферы. Сферы деятельности расширяются и расширяются».

Сегодня университет предлагает абитуриентам 55 направлений и специальностей. Для жителей области есть филиалы в Кировске и Апатитах. На встрече будущим студентам рассказали о правилах приёма в этом году, направлениях обучения и познакомили со студенческой жизнью.

Анастасия Иванова, абитуриент: «Это - престижный университет, много о нём говорят сейчас. Мне захотелось именно сюда поступать».

Юлия Юрьева, абитуриент: «Я долго выбирала вуз. Было довольно много всяких разнообразных выборов. Но остановилась я на этом. Мне это интересно, я бы хотела попробовать себя в педагогической специальности».

Владимир Сазов, студент 2 курса: «Преподаватели отзывчивые очень. Всегда хорошо подойдут, помогут, сложности, если какие-то, всегда можно обратиться. Всегда общаемся, хорошо общаемся».

Подробнее ознакомиться с программами обучения и условиями приёма можно на сайте Мурманского арктического государственного университета или в приёмной комиссии по адресу: город Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 16, каб. 116. Или по телефону: 21-38-00.

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