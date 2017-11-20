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В Мончегорске открылась выставка «Северный город»

15:3020 ноября 2017Просмотров: 58

В Музее истории города Мончегорска открылась выставка «Северный город» мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена 80-летию г. Мончегорска и 80-летию Мурманской области.

Анна Крисанова – график, живописец, окончила художественно-графическое отделение факультета культуры и искусства Мурманского государственного педагогического университета, преподает в Мурманской детской художественной школе и в Мурманском колледже искусств.

Анна - мурманчанка, значительная часть её произведений посвящена родному городу Мурманску, но в экспозиции представлены также пейзажи окрестностей Мончегорска.

С 2007 года она участвует в городских, региональных и всероссийских выставках. В 2016 году Анна Кирсанова была принята в общероссийскую общественную организацию «Союз художников России».

Юная художница приняла участие в открытии выставки, ответила на вопросы мончегорцев и рассказала о своих творческих планах.

На открытии выставки мурманскую художницу и мончегорцев приветствовали глава муниципального образования г. Мончегорск Дмитрий Староверов и заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников.

Выставка будет работать до 20 декабря.

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