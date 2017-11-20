16+
=-15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске брат набросился с ножом на брата

12:2820 ноября 2017Просмотров: 84

В дежурную часть поступило сообщение из больницы о госпитализации из квартиры по улице Чумбарова-Лучинского мурманчанина 1979 года рождения с колото-резаными ранениями грудной клетки, головы, туловища и шейного отдела позвоночника.

Врачи квалифицировали множественные травмы, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, задержали подозреваемого в совершении данного преступления.

Им оказался 41-летний брат потерпевшего. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что у него с братом возник словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, из-за которого он схватил кухонный нож и стал наносить им удары потерпевшему в область головы и тела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчине грозит до 10 лет заключения

Читайте также
Юную мурманчанку поймали на краже продуктов и косметики в гипермаркетеНочью в Мурманской области до -20 градусовАукцион на ремонт трассы «Кола» в Мурманской области приостановлен решением УФАСМурманские хоккеисты победили апатитскую команду
Из квартиры мурманчанки украли драгоценности на 124 тысячи рублейВ Мурманской области за трое суток задержали 33 нетрезвых водителяФСБ будет координировать безопасность на Быстринском ГОКеВ России наблюдается рост экопросвещенияВ Мурманске задерживается авиарейс из Санкт-ПетербургаЧирлидинг. Кто и как поддерживает заполярных спортсменов?
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс