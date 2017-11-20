В Мурманске брат набросился с ножом на брата

В дежурную часть поступило сообщение из больницы о госпитализации из квартиры по улице Чумбарова-Лучинского мурманчанина 1979 года рождения с колото-резаными ранениями грудной клетки, головы, туловища и шейного отдела позвоночника.

Врачи квалифицировали множественные травмы, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, задержали подозреваемого в совершении данного преступления.

Им оказался 41-летний брат потерпевшего. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что у него с братом возник словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, из-за которого он схватил кухонный нож и стал наносить им удары потерпевшему в область головы и тела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчине грозит до 10 лет заключения